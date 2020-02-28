Новосибирская Росгвардия включила в план закупок на 9 Мая наклейки «На Берлин»

Управление Росгвардии по Новосибирской области намерено закупить к 9 Мая наклейки «На Берлин» для служебных автомобилей ведомства. Как следует из документа, опубликованного на портале госзакупок, стоимость одной наклейки не должна превышать 436 рублей.

Аукцион был объявлен 28 февраля, начальная цена контракта на обслуживание нескольких десятков моделей грузового транспорта, спецтехники и легковых машин Росгвардии составляет 800 тысяч рублей. Документацию по закупке утвердил глава новосибирского управления Росгвардии генерал-майор полиции Василий Шушаков.

Помимо наклейки «На Берлин», в перечне аксессуаров специалисты Росгвардии указали также наклейку с флагом и гербом России и надписью «Пропускать везде», а также наклейку со знаком туфельки в красном треугольнике.

Как пишет «Новая газета», ответственный за размещение закупки специалист Росгвардии затруднился объяснить размещение наклейки «На Берлин» в документации, а официальный представитель ведомства Василий Грибакин пообещал изучить ситуацию.

Напомним, ранее «Открытые медиа» обнаружили, что Северо-Кавказский филиал ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго разместил на сайте госзакупок договор на техобслуживание и ремонт, включив в госконтракт покупку наклейки «Обама ЧМО».