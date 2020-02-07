Охрана Минэнерго через госзакупки заказала наклейки «Обама ЧМО» для своего Северо-Кавказского филиала

«Открытые медиа» обнаружили на портале госзакупок информацию о том, что ФГУП «Ведомственная охрана», которое занимается охраной объектов Минэнерго России, заказало наклейки «Обама ЧМО» для своего Северо-Кавказского филиала.

Максимальная цена опубликованного контракта — 1,21 млн рублей. Закупка предполагает работы по техническому обслуживанию и ремонту десяти автомобилей предприятия. Также в документе есть лот на запчасти, технические жидкости, расходные материалы, которые могут быть использованы при выполнении работ. Его стоимость — 18,5 млн рублей.

«В приложении к техзаданию в списке закупаемых расходных материалов указана и наклейка “Обама ЧМО”. Заказчик даже сравнил в документации цены на такие наклейки от трёх разных поставщиков и указал её среднюю цену — 81 рубль», — пишет издание.

Юрист Северо-Кавказского филиала охранного предприятия пообещала корреспонденту «Открытых медиа», что строчка с наклейкой «Обама ЧМО» будет исключена из документов закупки и такие товары предприятие покупать не будет. Также компания объяснила появление наклейки в списке закупаемых товаров технической ошибкой или «ошибкой текстового редактора вроде Т9».