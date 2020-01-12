Новогодние перелёты главного следователя России обошлись бюджету в 8 млн рублей

Новогодние перелёты главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина обошлись российскому бюджету в 8 млн рублей. Об этом «МБХ медиа» рассказал источник в окружении главы СК.

По данным издания, самолёты специального лётного отряда «Россия» с Бастрыкиным на борту совершили восемь рейсов между Москвой, Хельсинки и финским курортом Куопио, где Бастрыкин отдыхал с 28 декабря по 7 января.

Источник рассказал, что главный следователь России вылетел 28 декабря из аэропорта Внуково на самолёте Ту-204 СЛО «Россия» с бортовым номером RA-64 059 (рейс RSD-091). С ним было примерно 20 сопровождающих лиц. Вылет рейса подтверждают данные сервиса flightaware. Самолёт вернулся во Внуково в этот же день, но сам Бастрыкин остался на финском курорте.

30 декабря RA-64 059 вновь вылетел в Куопио. Оттуда самолёт уже с главой СК на борту отправился в финский аэропорт Хельсинки-Вантаа. В финской столице он провёл рабочую встречу с Национальным комиссаром полиции Сеппо Колехмайненом. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте СКР.

Из Хельсинки 31 декабря Бастрыкин вылетел обратно в Куопио. Борт RA-64 059 доставил главу СК на курорт, а сам порожним вернулся во Внуково. Из курортного Купио главный следователь вылетел 7 января на Ту-204 с бортовым номером RA-64 058. То, что самолёт прилетел за главой СК, подтверждается номером рейса: он тот же, что и у предыдущего самолёта, — RSD-091. Из Куопио самолёт доставил Бастрыкина во Внуково.

Таким образом, авиаперевозчик, подчинённый Управлению делами президента РФ, осуществил восемь рейсов. Авиационные эксперты считают, что перёлеты главы СК в новогодние каникулы обошлись казне примерно в 8 млн рублей.