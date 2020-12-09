Новогодние лайфхаки: как правильно выбирать подарки, игрушки и рождественские ели

В декабре у многих болит голова о том, как украсить свой дом, что подарить близким на праздники и как не выбросить деньги на ветер. За три недели до Нового года мы задали несколько важных вопросов, на что нужно обращать внимание при покупке главных атрибутов праздника, руководителю консультационного пункта по защите прав потребителей Нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Александру Башкирову.

На что обращать внимание при покупке сувениров, украшений и игрушек?

Ёлочные украшения относятся к категории изделий, предназначенных для детей. Законом урегулированы вопросы по поводу качества таких товаров. Неважно, из чего сделаны игрушки — из пластика, стекла, дерева или текстиля, — они должны соответствовать требованиям технического регламента. Этот регламент определяет химический состав товара (продукция не должна вызывать аллергические реакции), его механическую форму (не должно быть острых частей, которые могут поранить ребёнка).

Кроме того, на всех товарах, которые продаются в России, должна стоять маркировка EAC — знак обращения товаров на едином товарном рынке стран — участниц Таможенного союза. Такой знак говорит о том, что вы можете быть уверены в безопасности товара на 95%.

Как сэкономить на подарках?

Недаром существует поговорка «скупой платит дважды». Покупая дешёвый товар, привезённый из Китая, на котором нет информации на русском языке, вы сильно рискуете. Дешёвые игрушки, сувениры могут вызвать отравления и травмы, потому что их никто не проверял на безопасность.

«На стихийных рынках часто продаётся товар, который запрещён к продаже. Особенно хочется напомнить родителям, которые пытаются сэкономить на подарках, что они рискуют здоровьем своих детей. Радость от новой игрушки может омрачить отравление неизвестным веществом, которое входит в её состав, механические повреждения. Покупать нужно только ту продукцию, которая промаркирована на русском языке, на которой есть информация о производителе, дате и сроке годности товара, возрастных ограничениях», — говорит Александр Башкиров.

По закону до потребителя должна быть доведена полная информация о товаре. Если на упаковке есть дополнительные стикеры, наклейки, которые закрывают такую информацию, от покупки стоит отказаться. Также покупатель может требовать у продавца документы, сертификаты, подтверждающие качество продукции. Если такие документы вам предоставлять отказываются, стоит задуматься.

У кого покупать?

Специалисты не рекомендуют делать покупки на стихийных ярмарках и ёлочных базарах. Сегодня вы видите этого продавца, а завтра уже не сможете его найти и вернуть некачественную покупку. Дорогостоящие, технически сложные вещи лучше покупать в стационарных магазинах. И конечно, нужно обязательно проверять электронные игрушки, гирлянды на исправность до покупки.

Если вы любите онлайн-шопинг, то предпочтение стоит отдавать проверенным онлайн-магазинам. До совершения покупки найти на сайте информацию о продавце, юридический адрес и контакты. Стоит проверить эти данные через сайт налоговой инспекции: действительно ли существует такая компания, не банкрот ли она? Также нужно досконально изучить информацию об оплате, доставке и возврате товаров. Если после оплаты вам на электронную почту обещают прислать чек, вы имеете дело с честным продавцом.

Товары, которые доставляются почтой, должны быть проверены на месте, при сотрудниках почтового отделения. Если товар имеет внешние дефекты, нужно сразу же оформлять акт повреждений.

Идеальная новогодняя ель — она какая?

Искусственные ели относятся к категории игрушек, и требования к ним те же самые. Искусственные ели не должны осыпаться, пахнуть, после контакта с ними руки не должны блестеть.

Натуральная ель должна быть сочного зелёного цвета, без наростов, грибов, мха на стволе и ветках. У продавца должен быть фитосанитарный паспорт, подтверждающий, что дерево безопасно, не заражено никакими болезнями. Немногие знают о том, что в ёлке могут жить опасные грибки и плесень.

Ели на ёлочных базарах чаще всего упаковывают в сетки, из-за которых сложно разглядеть дерево во всей красе. Помните, что вы имеете право попросить продавца показать вам лесную красавицу перед покупкой. В Нижнем Тагиле ёлочные базары откроются 16 декабря.

Про что нужно помнить, выбирая алкогольные напитки?

На бутылке должны быть этикетка с подробной информацией о производителе, дате изготовления и сроке годности и акцизная марка. Также нужно помнить об установленной законом минимально допустимой розничной цене для алкоголь. Так, минимальная розничная цена на водку составляет 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — 433 рубля, на бренди — 315 рублей, а на главный напиток новогодней ночи — игристое вино — 164 рубля за 0,75 литра.

Где найти безопасные фейерверки и петарды?

Главное правило для пиротехнической продукции — она должна продаваться в отдельно стоящих зданиях либо в специальных отделах в ТЦ и супермаркетах.

«Продажа пиротехники на улице с лотка запрещена, это нарушение закона. У такой продукции есть свои условия хранения. Зажигательные смеси, фитили могут отсыреть, если их продают на улице при низких температурах и повышенной влажности», — объясняет специалист Роспотребнадзора.

В Нижнем Тагиле в декабре работает горячая линия по вопросам качества и безопасности детских и новогодних товаров. За консультацией можно обратиться по адресу: ул. Карла Маркса, 29 (ежедневно с 8:30 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00). Или по телефону: 8-912-642-06-23. Также горожане могут задать интересующие их вопросы по бесплатному круглосуточному номеру Единого консультационного центра: 8-800-555-49-43.