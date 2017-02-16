Новейший танк УВЗ может поступить на вооружение российской армии. Другие новинки корпорация презентует на выставке в Абу-Даби

Новейший российский танк Т-90МС производства корпорации «Уралвагонзавод» может в скором времени поступить на вооружение российской армии. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил заместитель гендиректора УВЗ Алексей Жарич. В настоящее время продукция предприятия готовится к демонстрации на крупнейшем ближневосточном оружейном салоне IDEX-2017, который стартует 19 февраля в столице ОАЭ Абу-Даби.

«Кстати, именно в Абу-Даби впервые за рубежом, в 2013 году, были продемонстрированы эксплуатационные качества новейшего российского танка Т-90МС производства корпорации “Уралвагонзавод”. На прошлой выставке в 2015 году мы уже представили версию непосредственно для арабских стран. Сегодня по этой машине идёт уже предконтрактная работа не только с инозаказчиками, но и с Вооружёнными силами России», – сказал топ-менеджер.

Также на выставке будет продемонстрирован полноразмерный макет 30-мм дистанционно управляемого модуля производства Нижегородского НИИ «Буревестник» (входит в «Уралвагонзавод»).

«Дистанционно управляемый боевой модуль предназначен для поиска, обнаружения и поражения одиночных и групповых целей в любое время суток. Является основным вооружением бронированных машин. Он позволяет существенно повысить их боевую эффективность, улучшить обзор и повысить защиту экипажа. В его состав входят 30-мм автоматическая пушка 2А42 и 7,62-мм спаренный танковый пулемёт ПКТМ, а также система подачи и хранения боекомплекта», – уточнил Алексей Жарич.

По мнению замгендиректора, участие корпорации на IDEX на протяжении последних восьми лет дало большой импульс повышению объёма экспорта УВЗ по линии военно-технического сотрудничества.

Агентство новостей «Между строк»