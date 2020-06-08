Новая Зеландия с 9 июня отменит все ограничения по коронавирусу

Новой Зеландии удалось остановить распространение коронавируса, и правительство решило с полуночи 9 июня полностью отменить все ранее введённые ограничения, в том числе требование социального дистанцирования, со ссылкой на заявление премьер-министра Джасинды Ардерн пишет Sydney Morning Herald. Единственным ограничением останется закрытие границ.

Жителям архипелага снова будет можно проводить любые мероприятия с любой численностью, пользоваться всеми видами транспорта, ездить по всей стране, разрешается работа всех предприятий.

Ардерн отметила, что почти уверена, что в стране будут новые случаи заражений. Однако сейчас, по её словам, правительство сосредоточится на новой цели — восстановлении экономики.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего в Новой Зеландии коронавирусом заразились 1504 человека, умерли 22 заболевших.