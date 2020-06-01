Новая продукция ЕВРАЗ НТМК будет использована в строительстве высоковольтных линий электропередач в Иркутской области

На ЕВРАЗ НТМК изготовили более 1000 тонн стального уголка классом прочности С345 для строительства опор высоковольтных линий электропередач для ПАО «Россети». Опоры УС500-Н будут возведены на станции «Лена» Восточно-Сибирской железной дороги в городе Усть-Куте Иркутской области.

«ЕВРАЗ НТМК осваивает новые виды металлопроката, сохраняя высокие стандарты качества и отвечая самым строгим требованиям потребителей», — отмечает управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарёв.

Как сообщили в пресс-службе компании, перед отгрузкой металлопроката на Нижнетагильском металлургическом комбинате были успешно проведены испытания уголка на ударную вязкость методом KCV при температуре –20 °С и –40 °С.