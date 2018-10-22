«Новая газета» раскрыла криминальные истории с участием «повара Путина». Информатор издания пропал без вести

Близкий к Кремлю бизнесмен Евгений Пригожин, попавший под санкции США за вмешательство в выборы, оказался связан не только с «фабрикой троллей» и частной военной компанией «ЧВК Вагнера», но и с целым рядом криминальных историй, пишет «Новая газета».

В опубликованном расследовании журналиста Дениса Короткова «Повар любит поострее» говорится о некоем Валерии Амельченко, который, по собственному признанию, принимал криминальные заказы от людей Пригожина. В частности, Амельченко причастен к нападениям на оппозиционных блогеров, в том числе со смертельным исходом, а также слежке и организации подставного ДТП.

Журналист познакомился с Амельченко, расследуя нападение на мужа юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, социолога Сергея Мохова. В ноябре 2016 года Мохову вкололи неизвестное вещество, после чего он потерял сознание. Нападавшим оказался Олег Симонов, с которым работал Амельченко. По словам Амельченко, в том же году они вместе ездили в Псков, чтобы «проучить» блогера и активиста «Яблока» Сергея Тихонова: ему вкололи неизвестный препарат на улице, после чего он скончался.

Источник также утверждает, что Симонов вместе с ним и другими людьми из структур Пригожина ездил в Сирию, чтобы тестировать яды на пленных джихадистах. В результате таких тестов смертельное отравление получил высокопоставленный сотрудник сирийской военной разведки. В 2017 году Симонов, который работал фармацевтом, был найден мёртвым в квартире в Санкт-Петербурге.

Амельченко также рассказал, что участвовал в инсценировке ДТП с предпринимательницей, у которой был имущественный спор с Пригожиным, а также приезжал в Сочи избивать, «воспитать» блогера Антона Грищенко. По его словам, по заданию людей «повара Путина» он ездил на Украину.

2 октября после очередной встречи с журналистом «Новой газеты» Амельченко пропал, перед этим сообщив в полицию о слежке. Во дворе дома Амельченко были найдены его телефоны и ботинок. Полиция ведёт розыск.

«Основание для розыска: без вести пропавший», — говорится в карточке на сайте Министерства внутренних дел.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что неизвестные подкинули в редакцию «Новой газеты» похоронный венок и отрубленную баранью голову с угрозами в адрес журналистов издания. Редакция связывает это с расследованиями деятельности частной военной компании Вагнера.