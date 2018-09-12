«Новая газета» предложила провести «дуэль» с Навальным на территории поместий семьи Золотова в Подмосковье (ВИДЕО)

«Новая газета» опубликовала съёмку поместий в подмосковной Барвихе на Рублёвском шоссе, принадлежащих сыну и зятю главы Росгвардии.

Поместье сына Виктора Золотова Романа (площадь участка — 90 соток, площадь дома — 700 кв. м) издание оценивает примерно в 700 миллионов рублей. Примыкающий к нему участок в 1,2 гектара принадлежит зятю главы Росгвардии, его поместье «Новая газета» оценивает примерно в 800 миллионов рублей.

«Новая газета» предлагает Виктору Золотову провести «дуэль» с Алексеем Навальным на территории этих поместий, указывая, что «места на батальон-другой» Росгвардии там хватит.

Напомним, Глава Росгвардии Виктор Золотов накануне выпустил видеообращение, в котором вызвал политика Алексея Навального на дуэль. Поводом стало расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Навальным, о коррупции при госзакупках продовольствия для Росгвардии.