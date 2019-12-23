«Новая газета» нашла у главы отдела внешних связей РПЦ двухуровневый пентхаус в Испании

Главе отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополиту Илариону принадлежит пентхаус в испанском городе Альтея (провинция Аликанте), пишет «Новая газета».

Квартира, принадлежащая Григорию Алфееву (мирское имя Илариона), расположена на двух уровнях последних этажей жилого кооператива Mare Nostrum II, у пентхауса есть открытая и закрытая террасы, площадка для барбекю, бассейн, две спальни. Общая площадь апартаментов составляет 235 квадратных метров, по состоянию на 2011 год они стоят 950 тысяч евро.

По данным издания, ближайшая соседка Илариона — певица Тамара Гвердцители, в доме также владеют квартирами режиссёр Юлий Гусман, продюсер Тимур Вайнштейн, бывший премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов, украинский бизнесмен Юрий Аптекарь. Достоверно известно только об одном визите Илариона в эту квартиру, «когда, катаясь на роскошной яхте по Средиземному морю, он ненадолго остановился в испанском городке».

Издание отмечает, что митрополит получает «довольно скромную зарплату, которой вряд ли хватило бы на элитную зарубежную недвижимость». В то же время он выпускает много книг, фильмов и музыкальных произведений, а также становится лауреатом премий — по версии издания, этих средств могло бы хватить на пентхаус.

При этот соседи считают, что квартиру Илариону подарили. По словам одной из соседок, Елены Мищенко, митрополит задолжал за коммунальные услуги 20 тысяч евро. «Новая газета» предположила, что митрополит Иларион получил квартиру от испанского бизнесмена российского происхождения Михаила Боцко — его компании VeraBosco принадлежали несколько квартир в доме. По словам Мищенко, «основную часть квартир в нашем доме он продал с обременением в виде ипотеки, которую взял на стадии строительства, да так и не погасил». Это не было зафиксировано в их свидетельствах о праве собственности на квартиры. Гусман и Аптекарь начали судебный процесс против бизнесмена, в ходе которого выяснилось, что он является фигурантом 79 уголовных дел в Испании.

Рядом с жилым комплексом находится русский деревянный храм Святого Архангела Михаила, находящийся в частной собственности, но подчиняющийся РПЦ. Храмовыми зданиями через фонд владеет Михаил Боцко, он же состоит старостой прихода, а его жена — казначеем. 12 лет назад храм освятил митрополит Кирилл (будущий патриарх) — он наградил Боцко орденом преподобного Сергия Радонежского.

По утверждению «Новой газеты», Боцко получил деньги на строительство храма от земляка и коллеги из Ростова-на-Дону Николая Горелова. Позже ему удалось через испанский суд наложить арест на все квартиры Боцко в жилом комплексе, однако в 2011 году он согласился вывести из-под ареста квартиру, которая теперь принадлежит Илариону.