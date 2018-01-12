Носов пригрозил прекратить отлов бродячих животных, если свердловское правительство не увеличит финансирование

Сегодня на рабочем совещании глава Нижнего Тагила Сергей Носов обсудил вопросы, связанные с отловом бродячих собак на территории муниципалитета. Мэр отметил, что на средства, выделенные областным правительством на эти цели в 2018 году, в Нижнем Тагиле за весь год можно будет отловить и содержать на передержке только 166 особей. При этом специалисты утверждают, что с улиц города за это время нужно отловить около двух с половиной тысяч безнадзорных собак. По мнению градоначальника, проблема кроется в законе Свердловской области о наделении местных властей полномочиями по отлову бродячих собак, который недостаточно хорошо проработан.

«Сергей Носов дал поручение подготовить обоснованные обращения к региональным властям, в контролирующие и надзорные органы о невозможности исполнения муниципалитетом государственного полномочия по регулированию численности безнадзорных собак в связи с пробелами в региональном законодательстве и недостаточном финансировании. Если закон не будет доработан, мэр готов в полном объёме вернуть субвенции, которые правительство Свердловской области выделило Нижнему Тагилу на эти цели», — сообщает пресс-служба мэрии.

По словам директора МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Сергея Бобрецова, за прошлый год в Нижнем Тагиле было отловлено около двух тысяч безнадзорных животных.

Напомним, что в 2018 году, согласно утверждённому бюджету, на отлов и содержание бродячих собак в Нижнем Тагиле планируется потратить 8,3 млн рублей.