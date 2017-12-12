Носов отправил тагильских чиновников работать с негативом в соцсетях

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов поручил определить во всех структурных подразделениях мэрии ответственных лиц, которые будут заниматься мониторингом и комментированием жалоб горожан в социальных сетях. Соответствующее письмо от имени начальника отдела по работе со СМИ и информационно-аналитической работе Галины Кобяк разместил анонимный телеграм-канал «Пьяная Армата».

Согласно документу, до 5 декабря чиновники должны были определить в своих подразделениях ответственных лиц, направив в отдел Галины Кобяк их Ф.И.О. и ссылки на аккаунты в соцсетях. Анонимные телеграмеры пишут, что таким образом мэрия «готовит армию ботов», которые будут во внерабочее время «с пеной у рта отстаивать правоту начальства».

Галина Кобяк подтвердила подлинность выложенного документа, но отметила, что работа чиновников в соцсетях будет организована на добровольной основе.

«Пришло такое время, и поручение такое пришло. Жители часто обращаются: где-то что-то потекло, где-то дерево упало, и делают это всё чаще не через “Городской контроль” на нашем официальном сайте, а в соцсетях. Поэтому мы попросили коллег, у которых есть соцсети, отвечать тагильчанам на эти вопросы, чтобы делать это более оперативно. Когда они это будут делать, неважно, многие и вечером сидят», — прокомментировала Кобяк.

По словам начальника отдела по работе со СМИ, главный упор, как указано в письме, чиновники должны сделать на официальные аккаунты мэрии, но писать от имени администрации они смогут и в популярных городских пабликах. Сколько человек откликнулось на просьбу Сергея Носова, Галина Кобяк уточнить не смогла, отметив при этом, что добровольцы нашлись во всех подразделениях мэрии. Среди руководителей администрации города, работающих в соцсетях, Кобяк назвала имена начальника управления образования Игоря Юрлова и начальника управления соцпрограмм Лии Мигуновой. Мэр города Сергей Носов, по словам его пресс-секретаря, лично отвечать жителям Нижнего Тагила, скорее всего, не будет. Сама чиновница тоже пока не завела аккаунты в соцсетях, но не исключает, что когда-нибудь сделает это.