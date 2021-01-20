Noize MC выступил в поддержку Алексея Навального (ВИДЕО)

Известный российский исполнитель Noize MC (Иван Алексеев) в своём Instagram выступил в поддержку задержанного политика Алексея Навального.

Рэпер написал, что «на первый взгляд, 23 января следовало бы остаться дома и промолчать», «но на кону никогда не стояла его жизнь».

«Возвращение Алексея Навального в Россию — это гражданский подвиг, я именно так оцениваю этот поступок, я им восхищаюсь, и я считаю важным донести это мнение до тех, для кого оно имеет значение», — написал Noize MC.

Рэпер также ответил тем, кто упрекает его в том, что свои «миллионы» Noize MC заработал «при этом режиме».

«Да, я заработал при нём, но не благодаря ему, а вопреки. Силовые структуры неоднократно срывали мои концерты, на меня заводили дела, меня пытались лишить профессии», — объяснил артист.

Помимо Noize MC, с поддержкой Навального выступил музыкант Максим Покровский, актриса Яна Троянова, актёр Гоша Куценко, телеведущая Аврора, блогер и журналист Юрий Дудь, актёр Максим Виторган, телеведущий Леонид Парфёнов.