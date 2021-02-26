Ночью в Свердловской области поезд насмерть сбил пенсионера

26 февраля на 195 километре 10 пикета перегона Худякова – Ирбит Свердловской железной дороги обнаружен труп 69-летнего мужчины со следами травмирования поездом. Трагедия произошла ночью, сейчас следователи выясняют обстоятельства трагедии.

«Следственными органами проведён осмотр места происшествия, устанавливается подвижной состав, совершивший наезд на мужчину, опрашиваются сотрудники локомотивной бригады проходящего поезда, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти», – сообщили в пресс-службе уральского следственного управления на транспорте.