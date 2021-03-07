Ночью в Нижнем Тагиле толпа молодых людей избила семейную пару

В Нижнем Тагиле толпа молодых людей напала на семейную пару. В результате потасовки у главы семейства сломан палец и выбит зуб, а у жены порваны связки на ноге.

Инцидент произошёл в субботу, 6 марта, около 2 часов ночи, когда муж с женой возвращались домой. На перекрёстке улиц Пархоменко и Жуковского 33-летний Владимир увидел компанию из 5-6 молодых людей, не старше 20 лет. Они перегородили ему и его жене дорогу, а после затеяли драку, пишет ИА «Все новости».

«Первый парень толкнул меня плечом, другой крикнул, что я обидел его девушку, последний перекрыл нам путь, и мне прилетел первый удар. Начался замес. Я схватил одного и начал бить, мы упали, и остальные начали меня пинать», — рассказал потерпевший.

По словам тагильчанина, в какой-то момент супруга накрыла мужа своим телом, но и это не остановило нападавших. Они пинали пару ещё какое-то время, а затем скрылись. Тагильчанин сразу же написал заявление в полицию и обратился в больницу.

В травмпункте у мужчины диагностировали перелом левого мизинца со смещением, многочисленные гематомы на лице и теле, выбитый зуб. После произошедшего у пострадавшего затруднено дыхание, а у супруги Владимира разрыв связки на ноге. В пресс-группе МВД сообщили, что проводят проверку по факту заявления жителя Нижнего Тагила. Устанавливают лиц, причастных к инциденту, по итогам проверки в полиции примут мотивированное решение.