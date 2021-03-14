Ночью в Нижнем Тагиле неизвестные обокрали сразу три магазина

В ночь на 14 марта в Нижнем Тагиле неизвестные обокрали сразу три магазина. По информации источника сообщества «Инцидент Нижний Тагил», преступникам удалось похитить товар в торговых точках на улице Красных Зорь, Металлургов и Попова.

Однако сообщение о проникновении в полицию поступило лишь от магазина на улице Попова. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» журналисту АН «Между строк» рассказали, что сотрудники магазина обнаружили взлом лишь наутро. Сейчас сотрудники полиции проводят осмотр места происшествия, выясняют детали ограбления и сумму ущерба.