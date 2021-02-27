Ночью в Нижнем Тагиле из-за пожарной сигнализации эвакуировали посетителей «Мягкого кинотеатра»

Поздно вечером 26 февраля из «Мягкого кинотеатра» в ТРЦ DEPO экстренно эвакуировали посетителей. Причиной стала сработавшая в здании пожарная сигнализация, сообщил АН «Между строк» начальник 9-го отряда федеральной противопожарной службы Сергей Колчин.

Инцидент произошёл около 23:00. По словам очевидцев, к торгово-развлекательному центру прибыло 10 пожарных расчётов. Причиной эвакуации послужило короткое замыкание электропроводки без дальнейшего возгорания, поэтому вскоре спасатели уехали.