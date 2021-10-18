«Ночью спала с тапком в руках». Пациенты жалуются на тараканов в детской городской больнице № 2 

В Нижнем Тагиле в детской городской больнице № 2 на Карла Либкнехта, 35 расплодились тараканы. Об этом АН «Между строк» сообщила мама месячного ребёнка Анна Эйферт, которая недавно лежала в больнице. Также она пожаловалась, что в медучреждении ободраны стены, невкусная еда и трубы с подтёками. В пресс-службе больницы сказали, что ситуация решается.

Анна с маленькой дочкой легли в больницу 14 октября. Их палата находилась на втором этаже в неврологическом отделении, которое сейчас отдали под педиатрию. Уложив ребёнка спать, женщина начала рассматривать комнату. По её словам, больница нуждается в срочном косметическом ремонте. Сейчас в палате находиться неприятно: везде обшарпанные стены и трубы с подтёками. Но больше всего тагильчанку возмутило огромное количество тараканов.

«Когда свет выключили, тараканы полезли из всех щелей. Поэтому нам пришлось спать с включённым светом. Я посмотрела за батарею, а там в этой облупившийся штукатурке сидели рыжие тараканы, их было море. Видимо, они там размножаются», — рассказала АН «Между строк» Анна.

Анна говорит, что на следующий день соседка по палате принесла ловушки и средства от насекомых, но ситуация не сильно изменилась.

«Я кормлю сцеженным молоком, поэтому требуется постоянное мытьё бутылок и приспособлений для кормления, но куда их ставить? Всё повыше убираешь, чтобы усатые не прошлись по вещам. Ночью спала с тапком в руках: бегали то по стенам, то рядом по полу. Постираться тоже нужно, но негде, потому что батарея забита тварями. Больница — это всё-таки стерильность, а тут бедлам», — считает Анна Эйферт.

Специалист по связям с общественностью Детской городской больницы Евгения Волкова рассказала, что в медучреждении на Карла Либкнехта, 35 регулярно проводятся необходимые мероприятия для уничтожения насекомых. Дезинсекция проводится средствами, которые можно использовать в присутствии пациентов.

«Санитарные условия в больнице поддерживают в соответствии с установленными санитарными правилами и нормами: действует усиленный дезинфекционный режим, влажная уборка — каждые 4 часа, протирают поверхности каждые 2 часа. Генеральные уборки — 1 раз в неделю, в палатах — по мере освобождения персонала. Жалоб на отсутствие уборки и обработки помещений от пациентов стационара и их родителей не поступало», — сообщили АН «Между строк» в пресс-службе Детской городской больницы.

Также в медучреждении отметили, что в больнице планируют проводить капитальный ремонт. Уже разработана проектно-сметная документация. Проведена государственная экспертиза, окончательная сумма ремонта составила 47 млн рублей. 30 августа этого года учреждение направило заявку в Минздрав Свердловской области на выделение субсидии, с помощью будет проведён капремонт.

Напомним, тагильчане неоднократно жаловались на обшарпанные стены, голую проводку и холодные батареи в ДГБ.