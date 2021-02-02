В администрации Детской городской больницы прокомментировали страшные фото медучреждения

Страшные фото Детской городской больницы, опубликованные в паблике «Инцидент Нижний Тагил», вызвали негодование у тагильчан. Тогда администрация медучреждения рассказала людям о запланированном капитальном ремонте здания.

Сейчас в отделении для новорождённых в больнице на ул. Карла Либкнехта, 35 видны обшарпанные стены и голая проводка. Рядом со старой батарей стоит дополнительный обогреватель.

«Мы недавно выписались оттуда… Была просто в шоке от такого места, где лечат деток: в стене дырка <...>, отопления нет, обогревателей на палаты не хватает. Дети лежат с воспалением, так ещё и мёрзнут… Бегают тараканы», — написала в комментариях Олеся Червоткина.

Главврач больницы Дмитрий Клейменов пояснил ИА «Реальный Тагил», что сейчас косметический и минимальный ремонт медучреждение делает за свой счёт. При этом главврач подчеркнул, что с 2019 года идёт согласование документов на капитальный ремонт.