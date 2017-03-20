Ночной поджог автомобиля в Нижнем Тагиле попал на видео

Камеры наружного наблюдения на доме № 31 по Уральскому проспекту запечатлели умышленный поджог Opel Astra, припаркованного напротив подъезда. Инцидент произошёл около четырёх часов утра 19 марта. На видеозаписи видно, как неустановленный мужчина с канистрой в руке подходит к автомобилю и пытается развести огонь возле переднего правого колеса. Задуманное удаётся пироману лишь спустя семь минут, а ещё через пару минут пламя охватывает переднюю часть, после чего загорается весь автомобиль.

«На площади два квадратных метра повреждены моторный отсек и салон автомобиля Opel Astra. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и семь человек личного состава. Пожар потушен в 04:10», – сообщили АН «Между строк» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений, путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом». Наказание за данный вид преступления предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Агентство новостей «Между строк»

ВИДЕО: «ТагилСити»