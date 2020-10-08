Нобелевскую премию по литературе присудили американке Луизе Глюк

Нобелевскую премию по литературе в 2020 году получила американская поэтесса Луиза Глюк, сообщается в Twitter премии.

Глюк присудили премию с формулировкой «за ясный поэтический голос, который со строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным».

В 2019 году Нобелевскую премию по литературе присудили польской писательнице Ольге Токарчук и австрийскому писателю Петеру Хандке. Хандке получил премию за 2019 год, а Токарчук — за 2018 год. Имена сразу двух лауреатов объявили из-за скандала в Нобелевском комитете в 2018 году, причиной которого стали обвинения в домогательствах в адрес фотографа Жана-Клода Арно, супруга члена Шведской академии Катарины Фростенсон. Сообщалось, что Арно разглашал имена лауреатов Нобелевской премии до их официального объявления.

Ранее Нобелевский комитет назвал имена лауреатов премии по медицине, физике и химии. Премию по медицине в этом году присудили за открытие вируса гепатита С, по физике — за исследования чёрных дыр, по химии — за разработку метода редактирования генома.

9 октября станет известен лауреат премии мира, 12 октября — премии по экономике памяти Альфреда Нобеля. Размер Нобелевской премии в 2020 году составляет 10 миллионов крон (около 1,1 миллиона долларов).