Нобелевскую премию по химии присудили за разработку метода редактирования генома

Нобелевскую премию по химии в 2020 году получили Эммануэль Шарпантье (Франция) и Дженнифер Дудна (США) за разработку метода редактирования генома, сообщается в Twitter премии.

Шарпантье и Дудна открыли один из самых важных инструментов генной технологии — генетические ножницы CRISPR/Cas9, говорится в сообщении комитета. Это произошло ещё в 2012 году. Используя их, исследователи могут изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью, что может в будущем помочь в лечении наследственных болезней и рака.

«Этот генетический инструмент обладает огромной силой, которая влияет на всех нас. Это не только произвело революцию в фундаментальной науке, но и привело к появлению инновационных культур и приведёт к революционным новым методам лечения», — объявил председатель нобелевского комитета.

Награда в 10 миллионов шведских крон (примерно 952 тысячи евро) будет разделена между учёными поровну.

Шарпантье 51 год, она родилась во Франции и училась в Университете Пьера и Марии Кюри, а также в Институте Пастера. Дудне 56 лет, она из США, окончила Помонский колледж и Гарвардскую медицинскую школу.

Накануне Нобелевскую премию по физике получили Роджер Пенроуз, Рейнхард Гензел и Андреа Гез: Пенроуз получил награду за «открытие того, что образование чёрных дыр является надёжным предсказанием общей теории относительности», Гензел и Гез стали лауреатами за «открытие супермассивного компактного объекта в центре нашей галактики».

За день до этого в Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по медицине и физиологии — ими стали Харви Олтер, Майкл Хаутон и Чарльз Райс за открытие вируса гепатита C.

8 октября объявят лауретата Нобелевской примеии по литературе, 9 октября в Осло назовут лауреата премии мира, а 12 октября станет известно, кто получит премию по экономике памяти Альфреда Нобеля, учреждённую Банком Швеции. Размер Нобелевской премии в 2020 году составляет 10 миллионов крон (около 1,1 миллиона долларов).