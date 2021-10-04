Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за исследования рецепторов температуры и прикосновения

В Стокгольме началась ежегодная Нобелевская неделя, в ходе которой назовут имена лауреатов премии по физиологии и медицине, физике, химии, литературе, экономике и премии мира, сообщается в Twitter Нобелевского комитета.

Первыми по традиции объявляют обладателей Нобелевской премии по физиологии и медицине. В этом году её присудили работающим в США Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну за исследования рецепторов температуры и прикосновения.

В 2020 году лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали Харви Олтер, Майкл Хаутон и Чарльз Райс за открытие вируса гепатита C.

5 октября станет известно, кому вручат Нобелевскую премию по физике, 6 октября — по химии, 7 октября — по литературе, 8 октября назовут лауреата премии мира, 11 октября объявят обладателя премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учреждённой Госбанком Швеции.

Вручение награды состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Обычно Нобелевских лауреатов лично поздравляет король Швеции в Стокгольме (кроме обладателей премии мира, которых чествуют в Осло). Однако из-за пандемии коронавируса торжественной церемонии и банкета в 2021 году, как и год назад, не будет. Награждение лауреатов пройдёт в онлайн-формате.