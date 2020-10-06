Нобелевскую премию по физике присудили за исследования чёрных дыр

Нобелевскую премию по физике в 2020 году получили Роджер Пенроуз, Рейнхард Гензел и Андреа Гез, сообщается в Twitter премии.

Пенроуз получил награду за «открытие того, что образование чёрных дыр является надёжным предсказанием общей теории относительности», Гензел и Гез стали лауреатами за «открытие супермассивного компактного объекта в центре нашей галактики».

В 2019 году Нобелевскую премию по физике присудили Джеймсу Пиблзу, Мишелю Майору и Дидье Кело. Пиблз получил награду за «теоретическое открытие в области космологии», Майор и Кело — «за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды».

Накануне в Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по медицине и физиологии — ими стали Харви Олтер, Майкл Хаутон и Чарльз Райс за открытие вируса гепатита C.

7 октября станут известны лауреаты премии по химии, 8 октября — по литературе, 9 октября в Осло назовут лауреата премии мира, а 12 октября станет известно, кто получит премию по экономике памяти Альфреда Нобеля, учреждённую Банком Швеции. Размер Нобелевской премии в 2020 году составляет 10 миллионов крон (около 1,1 миллиона долларов).