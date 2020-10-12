Нобелевскую премию по экономике присудили за развитие теории аукционов

Нобелевскую премию по экономике в 2020 году присудили Полу Милгрому и Роберту Уилсону «за усовершенствования в теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов», сообщается в Twitter премии.

На прошлой неделе стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине, физике, химии и литературе, а также премии мира. Премию по медицине в этом году присудили за открытие вируса гепатита С, по физике — за исследования чёрных дыр, по химии — за разработку метода редактирования генома. Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк. Лауреатом премии мира стала Всемирная продовольственная программа — крупнейшая гуманитарная организация, помогающая неимущим в развивающихся странах.

Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля был учреждена в 1968 году Банком Швеции.