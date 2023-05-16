«Низкая ставка и удобные условия». Руководитель компании «Рекорд» в Нижнем Тагиле — о новых сферах деятельности, крупных заказах и правильном распределении средств благодаря поддержке центра «Мой бизнес»

Предприниматель Александр Вигуро в 2005 году открыл в Нижнем Тагиле компанию «Рекорд», которая вот уже 18 лет занимается производством наружной рекламы по всей России. Журналист АН «Между строк» пообщалась с Александром и узнала, какие дополнительные возможности получила его фирма благодаря инструментам поддержки Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), реализуемым нижнетагильским центром «Мой бизнес».

«С 2005 года мы занимаемся изготовлением наружной рекламы: вывески, баннеры, интерьерная реклама, внутреннее оформление помещений. География оказания наших услуг обширна, мы работаем по всей стране, зачастую работаем и с федеральными заказчиками», — рассказывает Александр.

По его словам, он впервые обратился в нижнетагильский центр «Мой бизнес» в 2013–2014 годах и с того момента их сотрудничество стало регулярным. Он постоянно пользуется поддержкой фонда, в частности берёт займы для приобретения материалов и расходников. Последний заём, взятый в фонде месяц назад, составил около 2 млн рублей по ставке 7,5% годовых. В 2022 году предприниматель также обращался за помощью к фонду и взял около 3 млн рублей по той же ставке на пополнение оборотных средств и закупку материалов.

«Особенность работы с федеральными заказчиками заключается в том, что оплата за работу приходит в течение 60 дней после сдачи готового заказа, поэтому на материалы, расходники и прочее нам приходится направлять сначала свои средства. И в этом фонд очень сильно нас выручает, благодаря низкой ставке нам выгодно брать займы и закрывать их после оплаты наших услуг заказчиками. Наше сотрудничество длится уже около 10 лет, и надеемся, что будет продолжаться», — делится Александр.

Сейчас бизнесмен принял решение расширять свою деятельность и открыл производство в Берёзовском. Предприятие выпускает керамзитоблоки, шлакоблоки, тротуарную плитку и другие изделия подобного типа.

«Наш последний крупный контракт был с сетью “Магнит”, на производство мы как раз брали заём в фонде. После получения оплаты от заказчика мы задумались о том, куда вложить полученные средства. И пришли к тому, чтобы вложить деньги в производство в Берёзовском. Это очень перспективно, город рядом с Екатеринбургом, в котором постоянно идут стройки», — рассказывает предприниматель.

Напомним, нижнетагильский центр «Мой бизнес» реализует инструменты поддержки от Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). Один из самых востребованных инструментов сегодня — это займы по льготным ставкам.

«Мы предоставляем займы не только для действующего бизнеса, но и для того, который только зарегистрирован, то есть начинает работу с нуля. Предприниматель регистрирует ИП или ООО и может сразу обращаться к нам за займом. Мы предлагаем займы вида “Старт” (как раз для начинающих предпринимателей), “Развитие” (для действующего бизнеса). Сумма займов — от 100 тысяч до 5 млн рублей. Ставки по займам приравнены к ключевой ставке Банка России, на текущий момент она составляет 7,5% годовых», — отмечает главный специалист нижнетагильского центра «Мой бизнес» Елена Шадрина.