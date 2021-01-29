Нижний Тагил занял второе место среди самых грязных городов России

Нижний Тагил вошёл в тройку городов с самым опасным для здоровья человека воздухом. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании по вопросам реализации федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

Самым грязным городом в правительстве назвали Челябинск, затем идёт Нижний Тагил, Магнитогорск, Норильск и Новокузнецк, Омск, Красноярск, Череповец, Липецк, Братск, Чита и Медногорск.

«В этих 12 городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха необходимо снизить совокупный объём выбросов не менее чем на 20% уже к 2024 году», — приводит поручение вице-премьера её пресс-служба.

Ранжирование проводил Роспотребнадзор на основе нескольких факторов. Так, специалисты оценивали численность населения в зонах неприемлемого хронического воздействия загрязняющих веществ, в том числе в зонах высокого риска, по числу классов заболевания, по которым возможны нарушения здоровья.