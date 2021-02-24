Нижний Тагил занял 91-е место из 100 по комфорту жизни

Нижний Тагил за год опустился на 14 позиций, заняв 91-е место в рейтинге самых комфортных и доступных городов России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование института территориального планирования «Урбаника».

Самым комфортным городом по результатам исследований стал Краснодар. Исследователи заметили там высокие показатели в сферах обеспеченности жильём, торговли, благоприятного климата и транспортной доступности. В Краснодаре для того, чтобы накопить на покупку квартиры площадью 40 кв. м, необходимо откладывать среднюю по городу зарплату в течение 4,1 года.

Также лидерами рейтинга стали Сургут, Тюмень, Санкт-Петербург и Москва.

Нижний Тагил за год опустился на 14 строчек — с 77-го места на 91-е. По стоимости жилья город занимает 65-е место, а по качеству жизни — 89-е. Во многом город «провалился» в рейтинге из-за качества окружающей среды.

Самым худшим городом для жизни стал Уссурийск в Приморском крае.



РБК / Рейтинг «Топ-100 самых комфортных и доступных городов России». Инфографика: РБК

