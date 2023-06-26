Нижний Тагил занял 90-е место в топ-100 российских городов по размеру зарплат в основных отраслях

В рейтинге из 100 городов России по размеру зарплат в наиболее высокооплачиваемой для региона отрасли Нижний Тагил занял 90-е место со средней зарплатой в 51 тысячу рублей в месяц в сфере «обрабатывающие производства». Такие данные, сегодня, 26 июня, опубликовало агентство «РИА Новости».

Первое место в рейтинге ожидаемо занимает Москва, где самую высокую зарплату получают сотрудники финансовых организаций в размере 230 тысяч рублей в месяц. Екатеринбург, столица Свердловской области, оказался на 24-м месте рейтинга с показателем в 97 тысяч рублей в сфере IT и связи. Замыкают сотню городов Киров и Элиста, где самой высокооплачиваемой сферой оказалась госслужба с показателем 45 тысяч рублей.

Кроме названных выше, в рейтинге представлены такие отрасли как «рыболовство, сельское и лесное хозяйство», «добывающая отрасль», «профессиональная и научная деятельность», «строительство», «энергетика», «транспортировка и хранение» и «развлечения и спорт». Методика исследования подразумевала выбор наиболее высокооплачиваемой отрасли для каждого города, в которой занято как минимум 3% местного населения. Оценка оплаты труда в отраслях произведена на основе данных по средним зарплатам за 12 месяцев (с 1 апреля 2022 по 1 апреля 2023 года).

Примечательно, что данные, опубликованные изданием «РИА Новости» несколько отличаются от инфографики, опубликованной на прошлой неделе пресс-службой hh.ru. Напомним, что тогда сервис по поиску работу поставил Нижний Тагил на 27-е место среди сорока городов УрФО со средней зарплатой в 62 тысячи рублей. Екатеринбург в том рейтинге оказался на скромном 13-м месте со средней зарплатой в 75,7 тысяч рублей.