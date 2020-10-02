Нижний Тагил вошёл в список самых активных 4G-городов

Нижний Тагил занял второе место в рейтинге городов с самым активным потреблением интернета 4G. Такой вывод сделали аналитики мобильного оператора МегаФона, проанализировав объёмы трафика в Свердловской области.

Лидером по потреблению мобильного интернета стал Екатеринбург – местные жители скачивают половину от общего количества гигабайт региона. Нижний Тагил – первый среди областных городов. Тагильчане потребляют почти в два раза больше интернета, чем их ближайшие конкуренты – Верхняя Пышма, Первоуральск и Берёзовский.

Далее следуют жители Каменска-Уральского и Ревды, которые скачивают примерно одинаковое количество гигабайт и занимают шестую и седьмую строчки рейтинга МегаФона. Полевской, Серов и Сысерть замыкают ТОП-10 самых интернет-качающих городов региона.

В пресс-службе оператора отметили, что в пятницу в вечерние часы жители области потребляют больше всего 4G-трафика.