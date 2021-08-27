Нижний Тагил вошёл в программу празднования Года Мамина-Сибиряка в Свердловской области

В Свердловской области началась подготовка к Году Мамина-Сибиряка. Оргкомитет возглавил замгубернатора Павел Креков, а в его состав вошли представители министерств, учебных заведений, главы муниципальных образований, учреждений культуры и учебных заведений.
В план мероприятий Года Дмитрия Мамина-Сибиряка вошли 82 мероприятия, посвящённые 170-летию со дня рождения известного литератора. Основные события пройдут на территории населённых пунктов, связанных с жизнью писателя: в Екатеринбурге, Нижней Салде, а также Нижнем Тагиле и посёлке Висим, где родился писатель.
170-летию со дня рождения Мамина Сибиряка будут посвящены выставочные и издательские проекты, тематические экскурсионные программы и научно-практические конференции, фестивально-конкурсные мероприятия, концертные программы и спектакли. В течение 2021–2022 годов будут проведены реставрационные работы более 20 изданий, напечатанных при жизни Мамина-Сибиряка и сегодня хранящихся в фондах Свердловской областной универсальной научной библиотеки Белинского и краеведческой библиотеки Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал».
- О том, что 2022 год в Свердловской области объявлен Годом Мамина-Сибиряка, стало известно в марте.
- Русский писатель, драматург, автор рассказов для детей «Серая шейка», «Зимовье на Студёной», романа «Приваловские миллионы» Дмитрий Мамин-Сибиряк родился в Висиме в семье заводского священника Наркиса Мамина. Жил в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Умер в Санкт-Петербурге, похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища.