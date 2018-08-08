Нижний Тагил уже сегодня попадёт под раздачу циклона: ливни и шквалистый ветер до 25 м/с

Нижний Тагил попадёт под воздействие циклона, который принесёт сегодня в Свердловскую область шквалистый ветер до 25 м/с и ливни. По сообщению Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, погода начнёт портиться вечером 8 августа и продержится в течение суток 9 августа.

Помимо Нижнего Тагила, под воздействие циклона попадают Горноуральский, Красноуфимский, Ачитский, Полевской, Сысертский городские округа, Екатеринбург и Каменск-Уральский.

При возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий и происшествий необходимо немедленно информировать единую дежурно-диспетчерскую службу Нижнего Тагила по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.