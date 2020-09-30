«Нижний Тагил рискует остаться без связи». Интернет-провайдеры пожаловались на резкий рост тарифов за аренду муниципального имущества

АО «Облкоммунэнерго», которому на правах аренды у муниципалитета принадлежат опоры освещения в Нижнем Тагиле, в одностороннем порядке в семь раз повысило аренду для операторов связи за пользование столбами. Об этом АН «Между строк» сообщили в Уральской ассоциации операторов связи (УралАОС), куда входят «Инсис», «Конвекс», «Эрланг» и «УралВЭС». Если ранее тариф составлял 57 рублей за аренду одной опоры в месяц, то теперь он вырос до 413,8 рубля (с НДС).

Ресурсоснабжающая организация потребовала от провайдеров заключить с ней договор на размещение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), хотя ранее договор составлялся только на предоставление услуг по надзору за состоянием линии. По словам операторов связи, в случае отказа от заключения нового договора энергетики грозятся в ближайшие две недели демонтировать ВОЛС с опор освещения.

«Операторы связи поставлены в безвыходное положение, когда других вариантов размещения ВОЛС нет, а компания — арендатор опор освещения пользуется своим положением. Любопытно, чем руководствовались в “Облкоммунэнерго”, повышая тариф в семь раз? Почему сразу не в 10, не в 20? Почему, предлагая нам заведомо необоснованные тарифы на размещение, не учитывались аналогичные расценки в прилегающих населённых пунктах, где тариф кратно ниже?» — возмущён председатель Уральской ассоциации операторов связи Леонид Блинов.

Представители УралАОС считают, что если АО «Облкоммунэнерго» воплотит в жизнь свои угрозы, то это может привести к крупномасштабным отключениям связи. В том числе отключение интернета грозит срывом образовательного процесса в городе в связи с тем, что образовательные учреждения вновь переходят на дистанционное обучение.

В АО «Облкоммунэнерго» считают, что установка кабелей ВОЛС на опорах ЛЭП увеличивает нагрузки на опоры, а это в свою очередь ведёт к сокращению их срока службы и увеличению затрат на содержание и обслуживание.

«На территории Нижнего Тагила АО “Облкоммунэнерго” работает с 2016 года, с момента реорганизации ЗАО “Тагилэнергосети”. Инвентаризация действующих на тот момент договоров выявила, что часть владельцев ВОЛС по неизвестным причинам размещала свои сети электросвязи на опорах линий электропередач без заключения соответствующего договора и, соответственно, без какого-либо возмещения затрат. При этом для обеспечения контроля за целостностью ВОЛС некоторые организации, вероятно, в отсутствие собственного оперативного персонала заключили с ЗАО “Тагилэнергосети” договоры на предоставление услуг по надзору за состоянием ВОЛС. По ним специалисты “Тагилэнергосетей” должны были осматривать ВОЛС в целях поиска возможных неисправностей оптико-волоконных сетей. Выявив отсутствие договорных отношений, “Облкоммунэнерго” разослало заинтересованным лицам договоры с информацией о стоимости данных услуг. В соответствии с действующими в компании регламентами и положением о договорной работе на все одинаковые по виду и характеру осуществляемые по обращению потребителей работы заключаются типовые договоры с едиными расценками», — пояснили АН «Между строк» в пресс-службе организации.

Кроме того, в «Облкоммунэнерго» считают заявления о необоснованном многократном росте стоимости услуг спекуляцией, поскольку до настоящего времени каких-либо затрат на размещение своих сетей на объектах операторы не несли.