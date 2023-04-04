Нижний Тагил пятый год подряд занимает последние строчки в рейтинге Минстроя РФ по качеству городской среды

Минстрой РФ опубликовал результаты ежегодного исследования качества городской среды в российских городах за 2022 год. Нижний Тагил занял 63 строчку из 64 возможных в списке муниципалитетов с населением от 250 тысяч до 1 млн, обогнав только Симферополь.

Специалисты Минстроя проводят оценку урбанистики по 36 индикаторам, среди которых: благоустройство города, общественный транспорт, безопасность дорог, качество общественных пространств и досуга, озеленение города. Как и в прошлом году Нижний Тагил получил 179 баллов из максимальных 360.

Общегородское пространство получило 30 баллов из 60 возможных, что на 1 балл ниже, чем в 2021 году. Также на 1 балл упало качество жилья и прилегающего пространства — 33 против 34 в прошлом году. Улично-дорожная сеть города не изменилась, второй год подряд получая 33 балла из 60. Озеленение города, как и в 2021 году, осталось на уровне 15 баллов. А вот социально-досуговая инфраструктура и общественно-деловая инфраструктура показали небольшой рост, получив 32 и 36 баллов соответственно (против 31 и 35 в прошлом году).

Самые высокие баллы в этой группе заняли Грозный (241 балл), Мытищи (241), Тюмень (240), Сочи (235), Белгород (235). Екатеринбург занял 6 место среди 15 городов с населением от 1 млн, получив 209 баллов.

По итогам 2022 года количество городов с благоприятной средой составило 630 (из 1 117), что на 140 больше, чем в прошлом году. К 2024 году, согласно федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», доля городов с благоприятной средой в России должна вырасти до 60%, а к 2030-му — до 80%.