Нижний Тагил простится с главным дирижёром филармонии Владимиром Капканом в эту среду 

Стала известна дата прощания с заслуженным работником культуры РФ, дирижёром и инициатором создания Нижнетагильской филармонии Владимиром Капканом. Гражданская панихида состоится 23 марта с 12:00 до 13:30 в большом зале филармонии на проспекте Ленина, 31.

Владимир Капкан, главный дирижёр Нижнетагильской филармонии и экс-начальник управления культуры Нижнего Тагила, скоропостижно скончался 20 марта. Ему было 66 лет.

«Мы с ним полвека друг друга знали. При воспоминании о нём сразу представляешь его сияющие глаза. Он такой творческий, вдохновенный человек был, всё время одержим идеями. Ему хватало целеустремленности, настойчивости, разума, соображения все их воплощать в жизнь. В самом начале, когда филармония только создавалась, никто не знал, как и что делать. А он всегда впереди шёл, как лидер, и всех зажигал. Появляется в филармонии — глаза сияют, а мы уже все ждём, что сейчас что-то будет, сейчас что-то интересное скажет», — вспоминает музыковед Елена Цыпушкина.

Владимир Иванович был творческим, интересным человеком, отмечают его друзья и коллеги. По инициативе Капкана в 1993 году был создан уникальный коллектив — первый в России профессиональный филармонический оркестр гармоник. Возникнув как любительское объединение профессиональных музыкантов, оркестр под руководством Владимира Ивановича за небольшой отрезок времени стал высокопрофессиональным коллективом международного уровня. Именно с этого оркестра берёт начало история Нижнетагильской филармонии.

«Филармония осиротела. Владимир Иванович владел богатым опытом, который им был собран за многие годы работы при открытии филармонии и в качестве начальника управления культуры. Человек, умудрённый опытом, много знающий… И вот так неожиданно ушёл от нас. У нас ощущение потерянности сейчас. Но всё, что было запланировано, все концерты пройдут по плану, мы ничего не отменяем», — сообщил директор филармонии Сергей Цветков.

С 2005 по 2016 год Владимир Иванович возглавлял управление культуры администрации города. Многие тагильчане помнят его не только как музыканта, но и как чуткого и внимательного чиновника.