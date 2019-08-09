Нижний Тагил принял чемпионат России по силовому троеборью для людей с интеллектуальными нарушениями (ФОТО)

В Нижнем Тагиле в ФОК «Президентский» с 6 по 9 августа проходят чемпионат и первенство России по пауэрлифтингу для ЛИН (лиц с интеллектуальными нарушениями). Город принимает ЧР во второй раз. В престижном турнире участвуют 57 человек из 12 регионов страны. Накануне были разыграны 23 комплекта медалей.

Нижний Тагил на первенстве России представили шесть спортсменов МБУ САШ им. Михалины Лысовой. Одному из них — Александру Ледяеву, который уже становился победителем первенства России, — накануне Владислав Пинаев вручил свидетельство стипендиата главы города за высокие спортивные результаты, сообщает пресс-служба мэрии. В этот раз Александр стал вице-чемпионом соревнований. Кандидаты в мастера спорта Владислав Фадеев и Алексей Влезьков стали победителями первенства России. Благодаря вкладу наших пауэрлифтеров Свердловская область выиграла командный турнир среди юношей.

У девушек золото в своей весовой категории и бронзу в абсолютном первенстве завоевала тагильчанка Анна Рогожникова, которая является победительницей первенства России 2018 года, многократной рекордсменкой Свердловской области и победительницей Уральского Федерального округа. Серебро соревнований у Александры Кондратьевой.

Участие в церемониях открытия и награждения приняли глава города Владислав Пинаев и генеральный директор Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, член исполкома INAS Europe Татьяна Ольховая.