Нижний Тагил примет новых беженцев из Донбасса

Нижний Тагил вновь принимает беженцев из Донбасса. Сегодня ночью в город прибудут 35 человек, в том числе 12 детей. Ранее они проживали в пункте временного размещения (ПВР) в Крыму, после чего решили уехать на Средний Урал, сообщают в пресс-службе администрации города.

Беженцев расселят в новом ПВР на базе общежития института испытания металлов в посёлке Старатель. В мэрии говорят, что им будет оказана вся необходимая помощь. После карантинных мероприятий с беженцами начнут работать специалисты миграционной службы, Центра занятости населения и других структур. Администрация города обязуется устроить детей в учебные и дошкольные учреждения и обеспечить учебной литературой.

Первым местом, куда поселили беженцев из Донбасса в Нижнем Тагиле, стала база отдыха «Соловьиная роща», которую предоставил «Уралвагонзавод». Но помещение не было предназначено для проживания в холодное время года, поэтому людям предложили переехать в екатеринбургский ПВР. Тогда многие из беженцев отказались уезжать из Нижнего Тагила, потому что уже устроили детей в школы и детские сады, а также нашли работу.