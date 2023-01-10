Мэрия Нижнего Тагила предоставила беженцам из Донбасса общежитие в посёлке Старатель

В Нижнем Тагиле для беженцев из Донбасса предоставят новый пункт временного размещения (ПВР) в посёлке Старатель. Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте администрации города.

В качестве ПВР с сегодняшнего дня будет использоваться общежитие № 2 филиала Нижнетагильского института испытания металлов. Оно расположено по адресу улица Гагарина, 19 в посёлке Старатель. Ранее многие из вынужденных переселенцев уже нашли собственное жильё, когда в начале осени прежний ПВР был закрыт.

Напомним, первым местом, куда поселили беженцев с Донбасса в Нижнем Тагиле, была база отдыха «Соловьиная роща», которую предоставил «Уралвагонзавод». Но помещение не было предназначено для проживания в холодное время года, поэтому людям предложили переехать в екатеринбургский ПВР. Тогда многие из беженцев отказались уезжать из Нижнего Тагила, потому что уже устроили детей в школы и детские сады, а также нашли работу.

Волонтёры в Нижнем Тагиле экстренно помогали людям искать жильё. Изначально в город прибыли 45 жителей ЛНР и ДНР, сейчас в Нижнем Тагиле, по словам волнтёров, проживает восемь семей из числа первых беженцев, но многие переселенцы приезжали и устраивались самостоятельно, без помощи волнтёров и ПВР.