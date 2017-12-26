Нижний Тагил попал в топ-5 городов России с самыми дешёвыми квартирами в новостройках

Нижний Тагил попал в пятёрку наиболее дешёвых городов по средней стоимости квартиры в новостройках, говорится в исследовании, подготовленном аналитиками портала «Мир квартир». За 12 месяцев стоимость одного квадратного метра в тагильских новостройках уменьшилась на 4,4% и составила 35,5 тысяч рублей. Сами квартиры в среднем подешевели на 7,8%. Сейчас купить квартиру в новостройке во втором по величине городе региона можно за 1,7 миллиона рублей.

В топ-5 самых дешёвых городов по средней стоимости квартиры также попали Махачкала (1,4 миллиона рублей), Магнитогорск (1,5 миллиона рублей), Саратов (1,6 миллиона рублей) и Волжский (1,7 миллиона рублей).

По данным исследования, средняя стоимость квартир в новостройках в 2017 году снизилась в 42 крупных городах страны. Максимальное падение цен зафиксировано в Новокузнецке, где средняя стоимость квартиры упала на 17,8% (до 1,8 миллиона рублей). Сильно подешевело жильё также в Орле, Белгороде, Чебоксарах, Иванове и Екатеринбурге. Поднялась средняя стоимость квартиры в этом году в 27 городах. Больше всех прибавили в цене квартиры в Архангельске, Иркутске, Калуге, Липецке и Ульяновске.