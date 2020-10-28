Нижний Тагил попал в число городов с самым грязным воздухом, а в УрФО не нашлось ни одного пруда с чистой водой 

Ни в одном из 230 водоёмов УрФО вода не соответствует надлежащему качеству. Об этом свидетельствуют итоги мониторинга загрязнения окружающей среды. Такие данные озвучил сегодня заместитель генерального прокурора Игорь Ткачёв на профильном межрегиональном совещании в Екатеринбурге.

Ткачёв добавил, что в регионах УрФО наблюдается «критически низкий» процент очистки стоков предприятий.

«Причина этого — не на всех предприятиях осуществляется строгий контроль, опасные отходы складируются в необорудованных местах, к работе с ними допускаются лица без специальной квалификации», — цитирует ТАСС слова заместителя генпрокурора.

По словам Ткачёва, больше всего жалоб на качество атмосферного воздуха поступает от жителей Челябинской области. При этом есть проблемы с качеством воздуха и в населённых пунктах Свердловской области. Всего же заместитель генпрокурора выделил семь самых проблемных в этом плане городов Урала.

«По итогам годового мониторинга в Каменске-Уральском, Кургане и Магнитогорске зафиксирован высокий уровень загрязнения атмосферы, в Златоусте, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Челябинске — повышенный уровень загрязнения атмосферы», — говорит Ткачёв.

В свою очередь губернатор Свердловской области отметил, что региональные власти особое внимание уделяют снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха в Нижнем Тагиле, крупнейшем промышленном городе региона. К этой работе подключены предприятия, расположенные на этой территории.