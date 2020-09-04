Нижний Тагил получит более 80 млн рублей на организацию питания для младшеклассников

Нижний Тагил получит 80,1 млн рублей на организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальной школы. Соответствующее постановление 4 сентября подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В общей сложности муниципалитетам будет выделено более одного миллиарда рублей.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, в 2020 году средняя стоимость питания составит 63,22 рубля на одного школьника, в 2021 году эта сумма увеличится до 65,12 рубля, а в 2022 году — до 67,07 рубля.

Напомним, в марте 2020 года президент Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию поручил проработать вопрос обеспечения школьников горячим питанием. На реализацию этой инициативы планировалось направить 4,36 трлн рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Вице-премьер Татьяна Голикова оценила ежегодные расходы на горячее питание для учеников начальных классов в 53 млрд рублей.