Вице-премьер Голикова назвала школьное питание причиной появления диабета и ожирения

Вице-премьер Татьяна Голикова связала детские проблемы с ожирением и диабетом с плохим питанием в школах, пишет РИА Новости.

«В этот период времени происходит становление ребёнка, его здоровья, и очень часто мы имеем проблемы с ожирением, с диабетом и прочими заболеваниями, которые связаны с некачественным питанием в школе», — заявила она.

Голикова обозначила, что в России необходимо создать инфраструктуру, которая позволит обеспечить школьников качественной и безопасной пищей. Вице-премьер подчеркнула, что до конца 2019 года в 37 регионах России школьная еда обеспечивалась за счёт денег родителей, а не бюджетных средств, которые выделялись только для малообеспеченных категорий граждан. Голикова уточнила, что теперь школьное питание будет обеспечено федеральным, муниципальным и региональным бюджетами.

Ранее политик оценила ежегодные расходы на горячее питание для учеников начальных классов — по словам вице-премьера, сумма составляет около 53 млрд рублей.