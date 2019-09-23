Нижний Тагил получит 29,6 млн рублей на обеспечение безопасности автовокзала

Министерство транспорта Свердловской области выделило 29,6 млн рублей региональному объединению пассажирского автотранспорта. Как пишет «Областная газета», эти средства будут направлены на обеспечение транспортной безопасности автовокзала Нижнего Тагила.

По информации главы объединения пассажирского автотранспорта Алексея Жирова, в здании автовокзала оборудуют контрольно-пропускные пункты, установят металлодетекторы, а также детекторы взрывчатых веществ и комплекс радиационного контроля. По всей территории будут установлены камеры видеонаблюдения.

«Субсидию мы получили по программе развития транспортного комплекса Свердловской области, проект переоснащения автовокзала в Нижнем Тагиле готов, работы начаты. По уровню пассажиропотока этот автовокзал второй в регионе после екатеринбургского, и он, конечно, должен отвечать всем требованиям безопасности», — рассказал Жиров.

Директор автовокзала Вячеслав Эйвазов сообщил, что обновление транспортной безопасности должно завершиться к 1 декабря. Всё это время работа продолжится в штатном режиме. При этом Эйвазов выразил беспокойство, что после реализации проекта могут возникнуть проблемы: автобусы будут высаживать пассажиров перед въездом на территорию, чтобы потом проехать в зону досмотра, а люди без билета не смогут попасть на перрон, чтобы проводить или встретить своих близких.