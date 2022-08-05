Нижний Тагил подарит Краснотурьинску ещё один ненужный старый трамвай 

Муниципальное унитарное предприятие «Тагильский трамвай» подарит Краснотурьинску вагон 1984 года выпуска модели КТМ 71-605. Стоимость такого трамвая составляет около 132 тысяч рублей, но Нижний Тагил передаст транспортное средство безвозмездно. Соответствующее постановление подписал мэр города Владислав Пинаев.

Отметим, это уже не первый подобный подарок нашего города Краснотурьинску. Так, летом 2019 года муниципалитет передал два вагона 1988 года выпуска. Весной 2022 года один из них сгорел из-за неисправного электрооборудования.