В Краснотурьинске сгорел один из двух трамваев, подаренных Нижним Тагилом

В Краснотурьинске сгорел один из двух трамваев, которые были подарены Нижним Тагилом в 2019 году. Сообщение о пожаре на пульт экстренных служб города поступило 21 марта в 23:35. Позвонил пожарным сторож МКУ «Городской трамвай», который стал очевидцем произошедшего. Как сообщает паблик «Заря Урала» во «ВКонтакте», трамвай стоял на «приколе», внутри него пассажиров не было.

По предварительной версии, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрооборудования. Трамвай восстановлению не подлежит.

«Вагон был отбуксирован в депо. После окончания работы пожарных дознавателей по установлению точной причины возгорания будут проведены его дефектовка и обследование с целью выявления возможности дальнейшего использования уцелевших деталей. В основном это ходовая часть. Второй трамвай планируется вывести на линию сегодня-завтра», — прокомментировал ситуацию заместитель Главы ГО Краснотурьинск по городскому хозяйству и благоустройству Александр Катаев.

Отметим, сгоревший трамвай, как и оставшийся второй, был передан в пользование Краснотурьинску на безвозмездной основе администрацией Нижнего Тагила летом 2019 года. До этого сгоревший трамвай 1988 года изготовления ездил по улицам Нижнего Тагила. Кроме того, этот вагон горел ровно год назад, тогда предварительной причиной пожара был назван аварийный режим электропроводки в отсеке аккумуляторов, но салон трамвая не пострадал.

В декабре 2021 года мэрия Краснотурьинска направила письмо на имя главы Таганрога, где собирались менять трамвайный парк, с просьбой о безвозмездной передаче Краснотурьинску трамвайных вагонов. В ответе сообщалось, что город готов продать вагоны за 400–600 тысяч рублей, пишет паблик во «Вконтакте» «Вечерний Краснотурьинск».

«Параллельно мы пытаемся договориться и с Екатеринбургом, там тоже идёт обновление парка. Если тут не удастся, то придётся возвращаться к Таганрогу», — говорит мэр Краснотурьинска Александр Устинов.