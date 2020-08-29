Нижний Тагил перешагнул отметку 1500 по числу заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 116 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 28 — в Нижнем Тагиле. Всего с начала пандемии COVID-19 был лабораторно подтверждён у 25 076 жителей региона, в том числе у 1520 тагильчан.

«Состояние 90 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 86 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 45 — на аппаратах ИВЛ», — рассказали в оперативном штабе.

За сутки из больниц региона было выписано 55 человек, всего уральские врачи вылечили 19 856 пациентов.

Зарегистрировано 7 летальных исходов. С начала пандемии от коронавируса скончались 448 свердловчан.

В России за последние сутки выявлен 4941 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 111 летальных исходов, полностью выздоровели 5917 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 985 346 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 025 летальных исходов, выздоровели 804 383 человека.