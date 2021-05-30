Нижний Тагил опустился на 13 позиций и занял 52-e место в рейтинге российских городов по качеству общественного транспорта

Компания Simetra представила второй рейтинг городов России по качеству общественного транспорта. Эксперты проанализировали работу транспортных систем в 76 больших городах, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. При составлении рейтинга аналитики опирались на программы ГИС-анализа, картографические службы и официальные открытые данные. Также они обращались к региональным СМИ и данным, которыми располагают общественные проекты.

Эксперты учли доступность общественного транспорта для населения (близость остановок относительно мест проживания и стоимость поездок), эффективность транспортной сети (процесс перевозки и скорость перемещения), комфорт (тарифная система и информирование), безопасность и устойчивое развитие.

Городом с самым качественным общественным транспортом был признан Екатеринбург (74,6 балла). В первую десятку вошли Пермь (72,8 балла), Казань (72,5 балла), Ижевск (71,6 балла), Нижний Новгород (68,4 балла), Новокузнецк (66,9 балла), Самара (66,6 балла), Волгоград (66,3 балла), Новосибирск (66,0 балла) и Тверь (66,0 балла). Хуже всех общественный транспорт работает в Астрахани, Владикавказе и Пензе.

Нижний Тагил набрал 56,6 балла и занял 52-e место. В прошлом году тагильский общественный транспорт занял 39-e место, но в этот раз аналитики Simetra добавили в рейтинг ещё 16 городов. Без их учёта Нижний Тагил опустился на 5 позиций, на 44-е место.

По физической доступности из максимальных 21 балла Нижний Тагил набрал 13,4. По ценовой доступности — 8,9 из 17. По эффективности транспортной сети — 16,4 из 25. По комфорту и удобству — 9,8 из 20. По безопасности и устойчивому развитию — 8,1 из 17.