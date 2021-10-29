Нижний Тагил опустился на 10 пунктов в рейтинге «умных» городов России за 2020 год

Минстрой РФ опубликовал очередной ежегодный рейтинг индекса цифровизации «IQ - городов» за 2020 год. Нижний Тагил среди городов с населением от 250 тысяч до 1 млн человек занял 38 место, что на десять позиций хуже, чем годом ранее.

Индекс IQ показывает не только уровень цифровизации городского хозяйства, но и эффективность решений, которые внедряют регионы по проекту «Умный город».

Рассчитывают индекс на 203 города, каждый из которых оценивается по 47 показателям, которые разделены на 10 направлений: городское управление; умное ЖКХ; инновации для городской среды; умный городской транспорт; интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности; туризм и сервис; интеллектуальные системы социальных услуг; экономическое состояние и инвестклимат; инфраструктура сетей связи.

Среднее значение Индекса за предыдущий год достигло 44,17 баллов из 120 возможных, это на 8,44% выше чем в 2019 году и на 33,35% выше чем в 2018 году. Важным показателем является величина изменений от года к году. Она показывает слабые и сильные стороны цифровизации, а также перспективные направления для дальнейшего развития.

«Результаты Индекса за 2020 год четко демонстрируют, что наши города уделяют большое внимание процессам цифровизации, — среднее значение Индекса IQ растёт высокими темпами уже второй год подряд. Конечно, на это не могла не повлиять пандемия, которая стала катализатором для внедрения цифровых решений.Коронавирусные ограничения подтолкнули к развитию и те сферы городского хозяйства, которые до этого были недостаточно представлены онлайн, — это и городская среда, городской транспорт, туристические сервисы. По итогам 2021 года мы увидим дальнейший рост значений Индекса по всем направлениям», — говорит зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Наибольший рост среднего значения Индекса был зафиксирован в двух группах городов — среди крупнейших городов с населением от 1 млн человек и в малых городах с населением до 100 тысяч человек.



Екатеринбург с 56,55 баллами в категории «Крупнейшие города» занял 4-е место, уступив Воронежу и Казани. В 2019 году столица Среднего Урала занимала вторую строчку рейтинга. Самый высокий показатель у Москвы — 103,25 балла.

Ознакомиться с результатами оценки «IQ-городов» 2020 года можно по ссылке.