Нижний Тагил оказался в самом низу рейтинга Минстроя РФ по качеству городской среды

Минстрой опубликовал результаты исследования качества среды в российских городах за 2021 год. По сравнению с 2020-м, Нижний Тагил поднялся на одну ступень выше, но при этом всё равно занял одно из последних мест, став 54-м из 59 городов с населением от 250 тысяч до 1 млн человек.

Специалисты оценивают города по 36 индикаторам, среди которых благоустройство, состояние общественного транспорта, безопасность дорог, качество общественных пространств. По сравнению с 2020 годом, когда индекс качества городской среды в Нижнем Тагиле составлял 172 балла из максимальных 360, в 2021-м город набрал на 7 баллов больше — 179.

Общественно-деловая инфраструктура Нижнего Тагила, по данным исследования, набрала 31 балл из 60 возможных (в 2020-м — 27 баллов). Минимальный результат показало озеленение пространства — только 15 баллов (в 2020-м — 17 баллов). Социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ней пространства среди всех категорий набрали максимальное количество баллов — 35 (в 2020-м — 33). Индекс жилья вырос на один балл по сравнению с 2020 годом и набрал 34 балла. Оценка улично-дорожной сети поднялась всего на один пункт и получила 33 балла. Уровень общегородского пространства почти не изменился и с в сравнении с 2020 годом вырос лишь на 1 показатель.

2020 год 2021 год

По данным Минстроя РФ, в рейтинге качества городской среды после Нижнего Тагила оказались Махачкала (178), Курган (175), Архангельск (174), Симферополь (171) и Курск (170). Самые высокие баллы в этой группе заняли Тюмень (233), Грозный (233), Сочи (229), Ярославль (228), Белгород (226).

Отметим, Нижний Тагил четвёртый год подряд не набирает даже половины баллов индекса, необходимых для признания его городом с благоприятной городской средой.

Всего же по итогам 2021 года количество городов с благоприятной средой составило 490, что на 115 больше, чем в прошлом году. К 2024 году, согласно федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», доля городов с благоприятной средой в России должна вырасти до 60%, а к 2030-му — до 80%.