Нижний Тагил третий год подряд падает в рейтинге Минстроя РФ по качеству городской среды

Минстрой РФ опубликовал результаты исследования качества среды в российских городах за 2020 год. По сравнению с 2019 годом Нижний Тагил потерял два пункта в рейтинге, опустившись с 53-го на 55-е место. При этом количество набранных общих баллов выросло с 163 до 172. Отметим, что по итогам 2018 года Нижний Тагил занимал 52-ю строчку с 167 баллами.

Нижний Тагил располагается во второй размерно-климатической группе — это города от 250 тысяч человек до 1 миллиона, находящиеся в условно комфортном климате. Всего в этой группе 59 городов.

Общественно-деловая инфраструктура Нижнего Тагила, по данным исследования, набрала 27 баллов из 60 возможных. В этот подпункт входит реализация такой программы, как «Светлый город», украшение городского пространства, общий уровень развития общественно-деловых районов. По озеленению Нижний Тагил третий год подряд не набирает даже и трети баллов: 17 из 60.

При этом социально-досуговая инфраструктура, улично-дорожная сеть, жильё и прилегающие пространства показывают стабильный рост. Это объясняется активным развитием культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры, количеством мест в детских садах, ростом доступности пешеходных зон, разнообразием услуг в жилых районах.



Инфографика Индекса, Нижний Тагил



Нижний Тагил третий год подряд не набирает даже половины баллов индекса, необходимых для признания его городом с благоприятной городской средой.

За год общее количество городов с благоприятной городской средой увеличилось на 18. Доля городов с комфортной городской средой в 2020 году составила 33,6%. К 2024 году планируется достичь показателя в 60%.